Уроженка Барнаула гимнастка Дарья Варфоломеев завоевала золото ОИ-2024 в личном многоборье

Немецкая гимнастка Дарья Варфоломеев завоевала золото в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). За четыре упражнения она набрала 142,850 балла.

Серебряную медаль завоевала гимнастка из Болгарии Боряна Калейн с результатом 140,600. Бронзовую награду взяла итальянка София Раффаэли, набрав 136,300 балла.

Отметим, что Дарья родилась в Барнауле (Россия), она переехала в Германию в 2018 году. 17-летняя Варфоломеев является шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Напомним, российские гимнастки не принимают участия на Олимпиаде-2024. Олимпийская чемпионка Токио-2020 израильтянка Линой Ашрам и бронзовый призёр белоруска Алина Горносько также не выступали на Играх в Париже.