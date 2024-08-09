Уроженка Барнаула гимнастка Дарья Варфоломеев завоевала золото ОИ-2024 в личном многоборье
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Немецкая гимнастка Дарья Варфоломеев завоевала золото в индивидуальном многоборье на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). За четыре упражнения она набрала 142,850 балла.
Олимпиада 2024. Художественная гимнастика
Индивидуальное многоборье. Финал
09 августа 2024, пятница. 15:30 МСК
Окончено
1
Дарья Варфоломеев
Германия
142.850
2
Боряна Калейн
Болгария
140.600
3
София Раффаэли
Италия
136.300
Серебряную медаль завоевала гимнастка из Болгарии Боряна Калейн с результатом 140,600. Бронзовую награду взяла итальянка София Раффаэли, набрав 136,300 балла.
Отметим, что Дарья родилась в Барнауле (Россия), она переехала в Германию в 2018 году. 17-летняя Варфоломеев является шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.
Напомним, российские гимнастки не принимают участия на Олимпиаде-2024. Олимпийская чемпионка Токио-2020 израильтянка Линой Ашрам и бронзовый призёр белоруска Алина Горносько также не выступали на Играх в Париже.
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