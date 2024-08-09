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Немецкие гандболисты вышли в финал Олимпийских игр в Париже

Немецкие гандболисты вышли в финал Олимпийских игр в Париже
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Мужская сборная Германии по гандболу стала первыми финалистами Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция). В матче 1/2 финала немцы вырвали победу у команды Испании — 25:24 (12:12, 13:12).

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
09 августа 2024, пятница. 17:30 МСК
Германия
Окончен
25 : 24
Испания

В финале сборная Германии сыграет с победителями матча, в котором команда Дании сыграет со Словенией. Испанцы сразятся с проигравшими. Начало второго полуфинала — 22:30 по мск.

Датчане являются серебряными призёрами Олимпиады-2020 в Токио (Япония). В финале они уступили сборной Франции, которая на Играх в Париже проиграла Германии в полуфинале.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до воскресенья, 11 августа. В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступили 15 спортсменов.

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