Сборная Китая обыграла шведов в финале командного разряда в настольном теннисе на ОИ-2024

Сборная Китая по настольному теннису завоевала золотые медали Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в командном разряде. В финале они обыграли Швецию, не проиграв ни одного матча из трёх. Отметим, что все три поединка завершились в пяти партиях.
В матче за третье место играли сборные Франции и Японии. Хозяева Олимпиады завоевали бронзовые медали, обыграв японцев со счётом 3:2.
Сборная Китая укрепила лидерство в медальном зачёте Игр-2024, представители настольного тенниса принесли стране 32-ю золотую медаль на Олимпиаде в Париже. У Швеции десять медалей, у французов — 55. Сборная Франции занимает четвёртое место в медальном зачёте.
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.
- 9 августа 2024
-
19:30
-
19:29
-
19:19
-
19:18
-
19:13
-
19:05
-
19:00
-
18:48
-
18:46
-
18:45
-
18:24
-
17:59
-
17:54
-
17:54
-
17:15
-
17:00
-
16:55
-
16:52
-
16:51
-
16:34
-
16:33
-
16:30
-
16:07
-
16:00
-
16:00
-
15:51
-
15:47
-
15:42
-
15:37
-
15:36
-
15:27
-
15:27
-
15:26
-
15:12
-
14:59