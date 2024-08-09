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Сборная Китая обыграла шведов в финале командного разряда в настольном теннисе на ОИ-2024

Сборная Китая обыграла шведов в финале командного разряда в настольном теннисе на ОИ-2024
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Сборная Китая по настольному теннису завоевала золотые медали Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в командном разряде. В финале они обыграли Швецию, не проиграв ни одного матча из трёх. Отметим, что все три поединка завершились в пяти партиях.

Олимпиада 2024. Настольный теннис
Мужчины. Командный разряд. Финал. Китай — Швеция
09 августа 2024, пятница. 16:00 МСК
Окончено
1
Китай
W
2
Швеция
L

В матче за третье место играли сборные Франции и Японии. Хозяева Олимпиады завоевали бронзовые медали, обыграв японцев со счётом 3:2.

Сборная Китая укрепила лидерство в медальном зачёте Игр-2024, представители настольного тенниса принесли стране 32-ю золотую медаль на Олимпиаде в Париже. У Швеции десять медалей, у французов — 55. Сборная Франции занимает четвёртое место в медальном зачёте.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

Медальный зачёт Олимпиады-2024
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