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Экс-россиянин Жамалов вышел в финал Олимпиады по вольной борьбе

Экс-россиянин Жамалов вышел в финал Олимпиады по вольной борьбе
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Бывший российский борец Разамбек Саламбекович Жамалов, ныне представляющий Узбекистан, вышел в финал Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция).

Жамалов выступает в весовой категории до 74 кг. В полуфинальном поединке он оказался сильнее Виктора Рассадина из Таджикистана — 8:2.

В параллельной схватке Даити Такатани (Япония) переборол Кайла Дэйка (США) — 20:12.

Олимпиада 2024. Вольная борьба
Мужчины. До 74 кг. 1/2 финала
09 августа 2024, пятница. 19:15 МСК
Окончено

Поединок за золотую награду состоится завтра, 10 августа.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

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