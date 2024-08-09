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Дарья Варфоломеев рассказала, какой вклад в её победу на ОИ внесла российская школа

Дарья Варфоломеев рассказала, какой вклад в её победу на ОИ внесла российская школа
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Немецкая гимнастка Дарья Варфоломеев высказалась по поводу своей победы на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Я ценю немецкую школу, но не забываю и российскую. В этом моём успехе вклад 50 на 50.

Что могу сказать девочкам в Барнауле? Когда мне было 12, я уехала в Германию. Жила на базе одна. Но у меня была цель. Олимпиада. И вот я здесь. Поэтому – верьте в себя», — приводит слова Варфоломеев Sports.

Отметим, что Дарья родилась в Барнауле (Россия), она переехала в Германию в 2018 году. 17-летняя Варфоломеев является шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Напомним, российские гимнастки не принимают участия на Олимпиаде-2024. Олимпийская чемпионка Токио-2020 израильтянка Линой Ашрам и бронзовый призёр белоруска Алина Горносько также не выступали на Играх в Париже.

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