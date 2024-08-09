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Американские бегуньи выиграли золото Олимпиады-2024 в эстафете 4 по 100 м

Американские бегуньи выиграли золото Олимпиады-2024 в эстафете 4 по 100 м
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Бегуньи из США завоевали золотые медали в эстафете 4х100 м на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В составе американской команды бежали Мелисса Джефферсон, Тваниша Терри, Габриэль Томас и Ша'Карри Ричардсон. Они преодолели дистанцию за 41,78, что является их лучшим результатом в сезоне.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. Эстафета 4x100 м. Финал
09 августа 2024, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
США
41.78
2
Великобритания
41.85
3
Германия
41.97

Серебряные награды взяли легкоатлетки из Великобритании, показав результат 41,85. Бронзовые медали сенсационно завоевали бегуньи сборной Германии со временем 41,97. Олимпийские чемпионки Токио-2020 представительницы Ямайки заняли лишь пятое место.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до воскресенья, 11 августа. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

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