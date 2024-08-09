Американские бегуньи выиграли золото Олимпиады-2024 в эстафете 4 по 100 м
Поделиться
Бегуньи из США завоевали золотые медали в эстафете 4х100 м на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В составе американской команды бежали Мелисса Джефферсон, Тваниша Терри, Габриэль Томас и Ша'Карри Ричардсон. Они преодолели дистанцию за 41,78, что является их лучшим результатом в сезоне.
Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. Эстафета 4x100 м. Финал
09 августа 2024, пятница. 20:30 МСК
Окончено
1
США
41.78
2
Великобритания
41.85
3
Германия
41.97
Серебряные награды взяли легкоатлетки из Великобритании, показав результат 41,85. Бронзовые медали сенсационно завоевали бегуньи сборной Германии со временем 41,97. Олимпийские чемпионки Токио-2020 представительницы Ямайки заняли лишь пятое место.
Олимпийские игры 2024 года продлятся до воскресенья, 11 августа. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.
Комментарии
- 9 августа 2024
-
21:11
-
21:01
-
20:56
-
20:52
-
20:43
-
20:39
-
20:35
-
20:30
-
20:30
-
20:03
-
19:58
-
19:33
-
19:30
-
19:29
-
19:19
-
19:18
-
19:13
-
19:05
-
19:00
-
18:48
-
18:46
-
18:45
-
18:24
-
17:59
-
17:54
-
17:54
-
17:15
-
17:00
-
16:55
-
16:52
-
16:51
-
16:34
-
16:33
-
16:30
-
16:07