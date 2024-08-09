Харри Лаврейсен стал двукратным олимпийским чемпионом по велотреку
Поделиться
Велосипедист из Нидерландов Харри Лаврейсен выиграл золотую медаль на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).
Спортсмен победил в спринте, оказавшись сильнее Мэттью Ричардсона из Австралии в финальном заезде.
Олимпиада 2024. Велоспорт
Трек. Мужчины. Спринт. Финал
09 августа 2024, пятница. 19:00 МСК
Окончено
1
Харри Лаврейсен
Нидерланды
2
Мэттью Ричардсон
Австралия
3
Джек Карлин
Великобритания
Стоит отметить, что это второе золото Олимпиады Лаврейсена в карьере.
Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.
В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступают 15 спортсменов. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.
Комментарии
- 9 августа 2024
-
21:11
-
21:01
-
20:56
-
20:52
-
20:43
-
20:39
-
20:35
-
20:30
-
20:30
-
20:03
-
19:58
-
19:33
-
19:30
-
19:29
-
19:19
-
19:18
-
19:13
-
19:05
-
19:00
-
18:48
-
18:46
-
18:45
-
18:24
-
17:59
-
17:54
-
17:54
-
17:15
-
17:00
-
16:55
-
16:52
-
16:51
-
16:34
-
16:33
-
16:30
-
16:07