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Канадские бегуны сенсационно победили на Олимпиаде-2024 в эстафете 4 по 100 м, США — 7-е

Канадские бегуны сенсационно победили на Олимпиаде-2024 в эстафете 4 по 100 м, США — 7-е
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Мужская сборная Канады сенсационно завоевала золотую медаль в эстафете 4 по 100 м на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). В составе американской команды бежали Аарон Браун, Жером Блэйк, Брендон Родни и Андре де Грасс. Они преодолели дистанцию за 37,50 секунды, что является их лучшим результатом в сезоне.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. Эстафета 4x100 м. Финал
09 августа 2024, пятница. 20:47 МСК
Окончено
1
Канада
37.50
2
ЮАР
37.57
3
Великобритания
37.61

Серебряные медали не менее сенсационно достались бегунам из команды ЮАР. Они установили континентальный рекорд с результатом 37,57. Бронзовые награды — у легкоатлетов сборной Великобритании (37,61). Сборная США допустила ошибку при передаче эстафетной палочки на втором этапе и финишировала лишь седьмой.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до воскресенья, 11 августа. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

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