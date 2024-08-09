Марилейди Паулино выиграла золото ОИ-2024 в беге на 400 м с олимпийским рекордом

Легкоатлетка из Доминиканской Республики Марилейди Паулино завоевала золотую медаль в беге на 400 м на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Она показала результат 48,17 — это олимпийский рекорд.

Серебряная медаль — у представительницы Бахрейна Сальвы Насер, она преодолела дистанцию за 48,17 (лучший результат сезона). Бронзовую награду взяла польская бегунья Наталия Качмарек со временем 48,98.

На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Паулино выиграла серебро на аналогичной дистанции. Она принесла Доминиканской Республике первую золотую медаль на Олимпийских играх в Париже. У сборной Бахрейна вторая медаль (обе в лёгкой атлетике), у команды Польши — седьмая награда.

Олимпийские игры — 2024 завершатся в воскресенье, 11 августа.