Марилейди Паулино выиграла золото ОИ-2024 в беге на 400 м с олимпийским рекордом
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Легкоатлетка из Доминиканской Республики Марилейди Паулино завоевала золотую медаль в беге на 400 м на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Она показала результат 48,17 — это олимпийский рекорд.
Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. 400 м. Финал
09 августа 2024, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Марилейди Паулино
Доминиканская Республика
48.17
2
Сальва Насер
Бахрейн
48.53
3
Наталия Качмарек
Польша
48.98
Серебряная медаль — у представительницы Бахрейна Сальвы Насер, она преодолела дистанцию за 48,17 (лучший результат сезона). Бронзовую награду взяла польская бегунья Наталия Качмарек со временем 48,98.
На Олимпиаде-2020 в Токио (Япония) Паулино выиграла серебро на аналогичной дистанции. Она принесла Доминиканской Республике первую золотую медаль на Олимпийских играх в Париже. У сборной Бахрейна вторая медаль (обе в лёгкой атлетике), у команды Польши — седьмая награда.
Олимпийские игры — 2024 завершатся в воскресенье, 11 августа.
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