Винер — о победе Варфоломеев на ОИ: всё равно русская выигрывает, как бы они ни крутились

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер дала комментарий по поводу победы уроженки Барнаула, выступающей за Германию, Дарьи Варфоломеев, на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Варфоломеев выступала за Россию. Эта девочка с Алтая и с родителями уехала в Германию. Победа на Играх говорит о том, что даже не допущенная до Олимпиады российская школа всё равно даёт о себе знать. Всё равно русская выигрывает первое место, как бы они ни крутились и ни вертелись», — написала Винер в своём телеграм-канале.

17-летняя Варфоломеев является шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

Напомним, российские гимнастки не принимают участия на Олимпиаде-2024. Олимпийская чемпионка Токио-2020 израильтянка Линой Ашрам и бронзовый призёр белоруска Алина Горносько также не выступали на Играх в Париже.