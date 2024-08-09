Батыршина: не думаю, что российская школа успела что-то дать Дарье Варфоломеев

Серебряный призёр Олимпиады-1996, пятикратная чемпионка мира по художественной гимнастике Яна Батыршина высказалась по поводу победы уроженки Барнаула, выступающей за Германию, Дарьи Варфоломеев на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Следила за Дарьей ещё до Олимпиады, она уже давно привлекла к себе внимание. Искренне поздравляю спортсменку и её тренера Юлию Раскину с таким результатом.

Не думаю, что российская школа успела что-то дать Дарье. Конечно, какие-то основы были заложены в России, но с попаданием в сборную Германии, в частности, к Юлии Раскиной, Даша раскрылась», — приводит слова Батыршиной «РИА Новости».

Напомним, российские гимнастки не принимают участия на Олимпиаде-2024. Олимпийская чемпионка Токио-2020 израильтянка Линой Ашрам и бронзовый призёр белоруска Алина Горносько также не выступали на Играх в Париже.