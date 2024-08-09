Мужскую сборную США дисквалифицировали с эстафеты 4х100 м на Олимпиаде

Американские бегуны были дисквалифицированы с эстафеты 4х100 на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Сборная США допустила ошибку при передаче эстафетной палочки на втором этапе.

Фатальную ошибку совершил Кристиан Коулман, бежавший за США на первом этапе. Он неудачно передал эстафету Кеннету Беднареку, что замедлило бег американцев. Они финишировали лишь на седьмом месте, но впоследствии были дисквалифицированы. Отметим, что не бежал чемпион Парижа-2024 на 100 м Ноа Лайлз из-за коронавируса.

Фото: Кадр из трансляции

Золотую медаль в эстафете сенсационно завоевала сборная Канады. Серебряные медали не менее неожиданно достались бегунам из команды ЮАР, которые установили континентальный рекорд. Бронзовые награды — у легкоатлетов сборной Великобритании.