Тренер Варфоломеев высказалась по поводу победы спортсменки на ОИ-2024

Белорусский тренер Юлия Раскина высказалась по поводу победы своей подопечной Дарьи Варфоломеев, выступающей за Германию, на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Сейчас я просто рада, что она выступила, что она показала свою и мою работу.

Почему она выглядела спокойной во время выступлений? У неё все переживания внутри. Специфика спорта такая, что надо держать эмоции. Вчера было так странно. Нужно было выступать хорошо, но не супер, не надо было вчера всё показывать — мы прошли квалификацию, сделали выводы. Не было с моей или с её стороны какого‑то разочарования или паники. Сегодня ведь всё начиналось сначала, мы работали на этот день, не на квалификацию», — приводит слова Раскиной «Матч ТВ».