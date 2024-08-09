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Бельгийка Нафиссату Тьям стала трёхкратной олимпийской чемпионкой в семиборье

Бельгийка Нафиссату Тьям стала трёхкратной олимпийской чемпионкой в семиборье
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Бельгийская легкоатлетка Нафиссату Тьям завоевала золотую медаль в семиборье на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Она набрала 6880 баллов, что является её лучшим результатом в сезоне. Ранее Тьям побеждала в Рио-2016 и Токио-2020 и благодаря этому стала трёхкратной олимпийской чемпионкой.

Серебряная медаль — у двукратной чемпионки мира британки Катарины Джонсон-Томпсон с результатом 6844 балла (лучший результат сезона). Бронзовую награду взяла ещё одна бельгийка Ноор Видтс, набравшая 6707 баллов (личный рекорд).

Олимпийские игры 2024 года продлятся до воскресенья, 11 августа. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Медаль завоевали только теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева в парном разряде.

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