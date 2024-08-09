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Немка Огунлейе в последней попытке вырвала золото Олимпиады-2024 в толкании ядра

Немка Огунлейе в последней попытке вырвала золото Олимпиады-2024 в толкании ядра
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Немецкая легкоатлетка Йемиси Огунлейе завоевала золотую медаль в толкании ядра на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). В шестой, последней попытке, Огунлейе показала результат ровно 20 м.

Второе место заняла представительница Новой Зеландии Мэддисон-Ли Веше с личным рекордом в 19,86 м. Бронзовая медаль — у китаянки Цзяюань Сун (19,32 м).

Олимпийская чемпионка Токио-2020 китаянка Лицзяо Гун заняла лишь пятое место. Серебряный призёр той Олимпиады Рейвен Сондерс стала предпоследней, заняв 11-е место.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до воскресенья, 11 августа. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Медаль завоевали только теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева в парном разряде.

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