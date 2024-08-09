Экс-россиянин Рамазанов выиграл золото ОИ-2024 в вольной борьбе, у Куруглиева — бронза
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Уроженец Дагестана Магомед Рамазанов, ныне выступающий за сборную Болгарии, завоевал золото в вольной борьбе в весовой категории до 86 кг на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). В финальной схватке он одолел иранца Хассана Язданичарати со счётом 7:1.
Олимпиада 2024. Вольная борьба
Мужчины. До 86 кг. Финал
09 августа 2024, пятница. 21:30 МСК
Окончено
1
Магомед Рамазанов
Болгария
2
Хассан Язданичарати
Иран
Бронзовую награду завоевал ещё один экс-россиянин Даурен Куруглиев, выступающий за Грецию. Вторая бронза — у американца Аарона Маркела Брукса.
Рамазанов выступает за Болгарию с 2022 года, Куруглиев перешёл в сборную Греции в 2023 году. Для обоих спортсменов это первые олимпийские медали в карьере.
Олимпийские игры 2024 года завершатся в воскресенье, 11 августа. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов.
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