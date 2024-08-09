Американская тяжелоатлетка Ривз победила на ОИ в весе до 71 кг с олимпийским рекордом

Американская тяжелоатлетка Оливия Линн Ривз завоевала золотую медаль Олимпийских игр — 2024 в Париже (Франция) в весовой категории до 71 кг. Она показала общий результат 262 кг. Ривз установила олимпийский рекорд в рывке — 117 кг.

Серебряным призёром соревнований стала колумбийка Мари-Лейвис Санчес с результатом 257 кг. Бронзовая награда — у представительницы Эквадора Анхи Паолы Паласиос Дахомес (256 кг).

Отметим, что в соревнованиях по тяжёлой атлетике на Олимпиаде в Париже принимала участие тяжелоатлетка из Беларуси Сюзанна Володько. Она заняла четвёртое место, до медали ей не хватило 10 кг. Итоговый результат — 246 кг.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.