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Беатрис Чебет выиграла Олимпиаду на дистанции 10 000 м, итальянка Баттоклетти — вторая

Беатрис Чебет выиграла Олимпиаду на дистанции 10 000 м, итальянка Баттоклетти — вторая
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Кенийская бегунья Беатрис Чебет стала олимпийской чемпионкой на дистанции 10 000 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

Серебряную медаль завоевала итальянская спортсменка Надия Баттоклетти. Бронзовая награда — у нидерландки Сифан Хассан.

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