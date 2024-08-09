Беатрис Чебет выиграла Олимпиаду на дистанции 10 000 м, итальянка Баттоклетти — вторая

Кенийская бегунья Беатрис Чебет стала олимпийской чемпионкой на дистанции 10 000 м на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

Серебряную медаль завоевала итальянская спортсменка Надия Баттоклетти. Бронзовая награда — у нидерландки Сифан Хассан.