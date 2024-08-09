Испанец Диас Фортун стал олимпийским чемпионом в тройном прыжке

Испанский спортсмен Хордан Алехандро Диас Фортун выиграл золотую медаль в тройном прыжке на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Его лучшая попытка составила 17,86 м.

Серебряным призёром стал олимпийский чемпион Токио-2020 португалец Педро Пичардо, проигравший испанцу всего лишь 2 см — 17,84 м. Бронзовая награда — у итальянца Энди Диаса (17,63м ).

Олимпийские игры 2024 года завершатся в воскресенье, 11 августа. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде. Медаль завоевали только теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева в парном разряде.