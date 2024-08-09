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Рай Бенджамин выиграл золото Олимпиады в беге на 400 м с барьерами, Вархольм — второй

Рай Бенджамин выиграл золото Олимпиады в беге на 400 м с барьерами, Вархольм — второй
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Американский бегун Рай Бенджамин завоевал золотую медаль на дистанции 400 м с барьерами на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Он показал лучший результат в сезоне (46,46) и впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. 400 м с барьерами. Финал
09 августа 2024, пятница. 22:45 МСК
Окончено
1
Рай Бенджамин
США
46.46
2
Карстен Вархольм
Норвегия
47.06
3
Алисон Дос Сантос
Бразилия
47.26

Серебряным призёром стал чемпион Токио-2020 и обладатель мирового рекорда норвежец Карстен Вархольм (47,06). Бронзу, как и в Токио, завоевал чемпион мира бразилец Алисон Дос Сантос (47,26).

Олимпийские игры 2024 года завершатся в воскресенье, 11 августа. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде. Медаль завоевали только теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева в парном разряде.

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Новости. Олимпиада 2024
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