Рай Бенджамин выиграл золото Олимпиады в беге на 400 м с барьерами, Вархольм — второй

Американский бегун Рай Бенджамин завоевал золотую медаль на дистанции 400 м с барьерами на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). Он показал лучший результат в сезоне (46,46) и впервые в карьере стал олимпийским чемпионом.
Серебряным призёром стал чемпион Токио-2020 и обладатель мирового рекорда норвежец Карстен Вархольм (47,06). Бронзу, как и в Токио, завоевал чемпион мира бразилец Алисон Дос Сантос (47,26).
Олимпийские игры 2024 года завершатся в воскресенье, 11 августа. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде. Медаль завоевали только теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева в парном разряде.
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