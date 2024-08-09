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Дарья Варфоломеев прокомментировала победу на Олимпийских играх — 2024

Дарья Варфоломеев прокомментировала победу на Олимпийских играх — 2024
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Немецкая гимнастка Дарья Варфоломеев прокомментировала свою победу на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

«Я ещё не всё понимаю. Но это значит для меня всё. Это невероятное чувство, что вся тяжёлая работа, мой пот, мои слёзы из-за того, что я больше не могу, вся боль того стоила. После упражнения с лентой я поняла, что сделала всё, что могла, и выполнила четыре чистых упражнения. Это просто лучшая вещь для меня. Четвёртое место – всегда худшее. Маргарита так усердно работала со мной и отдала всё, мне действительно очень жаль. Мы обе добьёмся успеха через четыре года в Лос-Анджелесе», — приводит слова Варфоломеев Sportshau.

Отметим, что Дарья родилась в Барнауле (Россия), она переехала в Германию в 2018 году. 17-летняя Варфоломеев является шестикратной чемпионкой мира и двукратной чемпионкой Европы.

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