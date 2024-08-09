Венгерская тхэквондистка завоевала золото Олимпиады-2024 в весе до 67 кг
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся поединок за золотую медаль по тхэквондо в категории до 67 кг среди женщин. Чемпионкой соревнований стала представительница Венгрии Вивиана Мартон. В поединке за первое место она одолела Александру Перишич из Сербии.
Олимпиада 2024. Тхэквондо
Женщины. До 67 кг. Финал.
09 августа 2024, пятница. 22:19 МСК
Окончено
1
Вивиана Мартон
Венгрия
2
Александра Перишич
Сербия
3
Сара Хари
Бельгия
3
Кристина Тичаут
США
Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль. Третье место поделили представительница Бельгии Сара Хари и американка Кристина Тичаут.
Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.
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