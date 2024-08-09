Нидерландки обыграли китаянок в финале Олимпиады-2024 в хоккее на траве

Женская сборная Нидерландов по хоккею на траве стала олимпийскими чемпионками. В финале Олимпиады-2024 в Париже (Франция) нидерландки оказались сильнее команды Китая. В основное время матч закончился со счётом 1:1, хоккеистки из Нидерландов победили по буллитам — 3:1.
Во встрече за третье место сражались Аргентина и Бельгия. В основное время спортсменки сыграли вничью 2:2, аргентинки победили по буллитам со счётом 3:1.
Отметим, что в хоккее на траве среди мужчин также победили Нидерланды. В финале они по буллитам обыграли команду Германии. Бронзовую медаль завоевала команда Индии, в матче за третье место обыгравшая Испанию.
Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.
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