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Нидерландки обыграли китаянок в финале Олимпиады-2024 в хоккее на траве

Нидерландки обыграли китаянок в финале Олимпиады-2024 в хоккее на траве
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Женская сборная Нидерландов по хоккею на траве стала олимпийскими чемпионками. В финале Олимпиады-2024 в Париже (Франция) нидерландки оказались сильнее команды Китая. В основное время матч закончился со счётом 1:1, хоккеистки из Нидерландов победили по буллитам — 3:1.

Олимпиада 2024. Хоккей на траве
Женщины. Финал. Нидерланды — Китай
09 августа 2024, пятница. 21:00 МСК
Окончено
1
Нидерланды
2
Китай

Во встрече за третье место сражались Аргентина и Бельгия. В основное время спортсменки сыграли вничью 2:2, аргентинки победили по буллитам со счётом 3:1.

Олимпиада 2024. Хоккей на траве
Женщины. Матч за 3-е место. Аргентина — Бельгия
09 августа 2024, пятница. 14:50 МСК
Окончено
3
Аргентина
2:2 (3:1)

Отметим, что в хоккее на траве среди мужчин также победили Нидерланды. В финале они по буллитам обыграли команду Германии. Бронзовую медаль завоевала команда Индии, в матче за третье место обыгравшая Испанию.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до 11 августа. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.

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Новости. Олимпиада 2024
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