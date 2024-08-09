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Тхэквондист из Туниса Фирас Катусси стал чемпионом Олимпиады-2024 в категории до 68 кг

Тхэквондист из Туниса Фирас Катусси стал чемпионом Олимпиады-2024 в категории до 68 кг
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялся поединок за золотую медаль по тхэквондо в категории до 80 кг. Чемпионом соревнований стал Фирас Катусси из Туниса. В поединке за золотую медаль он одолел иранца Мехрана Бархордари (2:0).

Олимпиада 2024. Тхэквондо
Мужчины. До 80 кг. Финал.
09 августа 2024, пятница. 22:37 МСК
Окончено
1
Фирас Катусси
Тунис
2
Мехран Бархордари
Иран
3
Эди Хрник
Дания
3
Симоне Алессио
Италия

Ранее состоялись поединки за бронзовую медаль по тхэквондо в категории до 80 кг. Третье место поделили представитель Дании Эди Хрник и итальянец Симоне Алессио.

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

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