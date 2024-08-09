Бразильский прыгун дос Сантос сделал предложение своей девушке после финала ОИ-2024

Бразильский легкоатлет Алмир дос Сантос, выступающий в тройном прыжке, сделал предложение своей девушке по окончании финала соревнований на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

Фото: Кадр из трансляции

Девушка ответила «да».

Фото: Кадр из трансляции

Дос Сантос занял 11-е место в финале олимпийских соревнований в тройном прыжке. Его лучшая попытка составила 16,41 м. Золотую медаль завоевал испанец Хордан Алехандро Диас Фортун с результатом 17,86 м. Серебряным призёром стал олимпийский чемпион Токио-2020 португалец Педро Пичардо, проигравший испанцу всего лишь 2 см — 17,84 м. Бронзовая награда — у итальянца Энди Диаса (17,63 м).

Олимпийские игры 2024 года завершатся в воскресенье, 11 августа. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.