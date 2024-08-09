«Неприемлемо подвергать спортсменов необоснованной травле». Глава ЦСП — об Олесе Ромасенко

Директор Центра спортивной подготовки (ЦСП) сборных России Георгий Брюсов раскритиковал президента Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Евгения Архипова за резкие слова об Олесе Ромасенко.

«Как директор ЦСП ответственно заявляю, что мы не знаем «никчемную спортсменку Олесю Ромасенко». Мы знаем Олесю Ромасенко как четырехкратную чемпионку Европы и многократного призера чемпионатов мира, а также как спортсменку, которая за последний олимпийский цикл ни разу не проиграла чемпионат России в одиночке.

В условиях жесточайшего давления на наших спортсменов со стороны международных федерации считаю совершенно неприемлемым подвергать их необоснованной травле дома и давать такие комментарии. ЦСП как работодатель членов сборных команд России будет и впредь защищать честь и достоинство наших спортсменов", — написал Брюлов в своём телеграм-канале.