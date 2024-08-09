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Ша'Карри Ричардсон расплакалась во время церемонии награждения на ОИ-2024

Американская легкоатлетка Ша'Карри Ричардсон расплакалась во время церемонии награждения на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция).

Сегодня, 9 августа, бегуньи из США завоевали золотые медали в эстафете 4х100. В составе американской команды бежали Мелисса Джефферсон, Тваниша Терри, Габриэль Томас и Ша'Карри Ричардсон. Они преодолели дистанцию за 41,78, что является их лучшим результатом в сезоне.

Фото: Кадр из трансляции

Фото: Кадр из трансляции

Серебряные награды взяли легкоатлетки из Великобритании, показав результат 41,85. Бронзовые медали сенсационно завоевали бегуньи сборной Германии со временем 41,97. Олимпийские чемпионки Токио-2020 представительницы Ямайки заняли лишь пятое место.

Олимпийские игры 2024 года продлятся до воскресенья, 11 августа. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов.