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Определились финалисты мужского гандбольного турнира Олимпиады-2024

Определились финалисты мужского гандбольного турнира Олимпиады-2024
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Стали известны финалисты мужского гандбольного турнира на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Матч состоится 11 августа в 14:30 по московскому времени.

Гандбол. Олимпийские игры — 2024, Париж. Мужчины. Финал:

Германия — Дания.

В матче за третье место сыграют национальные команды Испании и Словении. Игра состоится 11 августа в 10:00 мск.

Ранее в полуфинале олимпийского мужского гандбольного турнира сборная Германии со счётом 25:24 обыграла Испанию. Сборная Дании оказалась сильнее Словении — 31:30.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступают 15 спортсменов. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

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