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Тхэквондо, Олимпиада-2024: результаты соревнований 9 августа

Тхэквондо, Олимпиада-2024: результаты соревнований 9 августа
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9 августа прошли соревнования по тхэквондо в рамках Олимпийских игр в Париже. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревнований.

Женщины, до 67 кг

1. Вивиана Мартон (Венгрия)
2. Александра Перишич (Сербия)
3. Сара Хари (Бельгия)
3. Кристина Тичаут (США)

Мужчины, до 80 кг

1. Фирас Катусси (Тунис)
2. Мехран Бархордари (Иран)
3. Эди Хрник (Дания)
3. Симоне Алессио (Италия)

Напомним, Олимпийские игры — 2024 продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из России. Список опубликован на сайте оргкомитета «Париж-2024». Допущенным россиянам строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, они не принимают участия в командных соревнованиях.

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