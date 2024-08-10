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Дания обыграла Словению в полуфинале гандбольного турнира на ОИ-2024

Дания обыграла Словению в полуфинале гандбольного турнира на ОИ-2024
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В Париже завершился второй полуфинальный матч гандбольного турнира в рамках Олимпийских игр — 2024. Гандболисты сборной Дании обыграли команду Словении. Встреча завершилась в овертайме со счётом 31:30.

Олимпийские игры (м) . 1/2 финала
09 августа 2024, пятница. 22:30 МСК
Словения
Окончен
30 : 31
Дания

В финале Олимпиады-2024 датские гандболисты сыграют с Германией. Напомним, в мужском гандбольном турнире Олимпиады-2024 в Париже принимали участие 12 национальных команд, разделённых на две группы по шесть сборных в каждой.

Олимпийские игры — 2024 проходят с 27 июля до 11 августа. В этом году Россия не была допущена до Олимпийских игр в командных соревнованиях. В личных стартах в нейтральном статусе от России выступают 15 спортсменов. Допущенным россиянам будет строго запрещено демонстрировать любую связь со своей страной и принимать участие в командных соревнованиях.

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