Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: результаты соревнований 9 августа

В четверг, 8 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) прошёл очередной день олимпийского турнира в лёгкой атлетике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.
11:05. Семиборье. Прыжки в длину
1. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания)
2. Нафиссату Тьям (Бельгия)
3. Ноор Видтс (Бельгия)
11:40. Женщины. Эстафета 4x400 м. 1/2 финала
1. США
2. Великобритания
3. Франция
4. Ямайка
5. Бельгия
6. Нидерланды
7. Ирландия
8. Канада
12:05. Мужчины. Эстафета 4x400 м. 1/2 финала
1. Ботсвана
2. Великобритания
3. США
4. Япония
5. Франция
6. Бельгия
7. Замбия
8. Италия
12:23. Семиборье. Метание копья
1. Нафиссату Тьям (Бельгия)
2. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания)
3. Анник Калин (Швейцария)
12:30. Мужчины. 800 м. 1/2 финала
1. Эммануэль Ваниони (Кения)
2. Брайс Хоппель (США)
3. Макс Бергин (Великобритания)
4. Мохамед Аттауи (Испания)
5. Элиотт Крестан (Бельгия)
13:05. Женщины. 100 м с барьерами. 1/2 финала
1. Алэйша Джонсон (США)
2. Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико)
3. Грейс Старк (США)
4. Масе Расселл (США)
5. Надин Виссер (Нидерланды)
20:30. Женщины. Эстафета 4x100 м. Финал
1. США
2. Великобритания
3. Германия
20:37. Женщины. Толкание ядра. Финал
1. Йемиси Огунлейе (Германия)
2. Мэддисон-Ли Веше (Новая Зеландия)
3. Цзяюань Сун (Китай)
20:47. Мужчины. Эстафета 4x100 м. Финал
1. Канада
2. ЮАР
3. Великобритания
21:00. Женщины. 400 м. Финал
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика)
2. Сальва Насер (Бахрейн)
3. Наталия Качмарек (Польша)
21:13. Мужчины. Тройной прыжок. Финал
1. Хордан Алехандро Диас Фортун (Испания)
2. Педро Пабло Пичардо (Португалия)
3. Энди Диас (Италия)
21:25. Семиборье. 800 м
1. Нафиссату Тьям (Бельгия)
2. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания)
3. Ноор Видтс (Бельгия)
21:57. Женщины. 10 000 м. Финал
1. Беатрис Чебет (Кения)
2. Надия Баттоклетти (Италия)
3. Сифан Хассан (Нидерланды)
22:45. Мужчины. 400 м с барьерами. Финал
1. Рай Бенджамин (США)
2. Карстен Вархольм (Норвегия)
3. Алисон Дос Сантос (Бразилия)