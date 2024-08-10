Лёгкая атлетика, Олимпиада-2024: результаты соревнований 9 августа

В четверг, 8 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция) прошёл очередной день олимпийского турнира в лёгкой атлетике. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами соревновательного дня.

11:05. Семиборье. Прыжки в длину

1. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания)

2. Нафиссату Тьям (Бельгия)

3. Ноор Видтс (Бельгия)

11:40. Женщины. Эстафета 4x400 м. 1/2 финала

1. США

2. Великобритания

3. Франция

4. Ямайка

5. Бельгия

6. Нидерланды

7. Ирландия

8. Канада

12:05. Мужчины. Эстафета 4x400 м. 1/2 финала

1. Ботсвана

2. Великобритания

3. США

4. Япония

5. Франция

6. Бельгия

7. Замбия

8. Италия

12:23. Семиборье. Метание копья

1. Нафиссату Тьям (Бельгия)

2. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания)

3. Анник Калин (Швейцария)

12:30. Мужчины. 800 м. 1/2 финала

1. Эммануэль Ваниони (Кения)

2. Брайс Хоппель (США)

3. Макс Бергин (Великобритания)

4. Мохамед Аттауи (Испания)

5. Элиотт Крестан (Бельгия)

13:05. Женщины. 100 м с барьерами. 1/2 финала

1. Алэйша Джонсон (США)

2. Жасмин Камачо-Куинн (Пуэрто-Рико)

3. Грейс Старк (США)

4. Масе Расселл (США)

5. Надин Виссер (Нидерланды)

20:30. Женщины. Эстафета 4x100 м. Финал

1. США

2. Великобритания

3. Германия

20:37. Женщины. Толкание ядра. Финал

1. Йемиси Огунлейе (Германия)

2. Мэддисон-Ли Веше (Новая Зеландия)

3. Цзяюань Сун (Китай)

20:47. Мужчины. Эстафета 4x100 м. Финал

1. Канада

2. ЮАР

3. Великобритания

21:00. Женщины. 400 м. Финал

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика)

2. Сальва Насер (Бахрейн)

3. Наталия Качмарек (Польша)

21:13. Мужчины. Тройной прыжок. Финал

1. Хордан Алехандро Диас Фортун (Испания)

2. Педро Пабло Пичардо (Португалия)

3. Энди Диас (Италия)

21:25. Семиборье. 800 м

1. Нафиссату Тьям (Бельгия)

2. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания)

3. Ноор Видтс (Бельгия)

21:57. Женщины. 10 000 м. Финал

1. Беатрис Чебет (Кения)

2. Надия Баттоклетти (Италия)

3. Сифан Хассан (Нидерланды)

22:45. Мужчины. 400 м с барьерами. Финал

1. Рай Бенджамин (США)

2. Карстен Вархольм (Норвегия)

3. Алисон Дос Сантос (Бразилия)