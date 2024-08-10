Бразильские пляжные волейболистки Рамос и Лисбоа выиграли золото Олимпиады-2024

Бразильские спортсменки Ана Патрисия Силва Рамос и Эдуарда Сантос Лисбоа завоевали золотые медали в пляжном волейболе на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). В финальном матче они обыграли дуэт из Канады Мелисса Умана-Паредес и Брэнди Уилкерсон со счётом 2:1 (26:24, 12:21, 15:10).
В матче за третье место играли сборные Швейцарии и Австралии. Швейцарские волейболистки Таня Хюберли / Нина Бруннер одержали уверенную победу над дуэтои Мариафе Артачо дель Солар/Талика Клэнси (Австралия) со счётом 2:0 (21:17, 21:15).
Олимпийские игры 2024 года завершатся в воскресенье, 11 августа. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Медаль завоевали только теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева в парном разряде.
- 10 августа 2024
-
01:41
-
01:02
-
01:00
-
00:48
-
00:44
-
00:36
-
00:33
-
00:30
-
00:21
-
00:19
-
00:14
-
00:05
-
00:03
- 9 августа 2024
-
23:45
-
23:34
-
23:28
-
23:27
-
23:20
-
23:18
-
23:15
-
23:14
-
23:12
-
23:11
-
23:11
-
23:09
-
23:02
-
22:54
-
22:51
-
22:40
-
22:40
-
22:32
-
22:21
-
22:06
-
21:58
-
21:56