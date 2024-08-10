Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Бразильские пляжные волейболистки Рамос и Лисбоа выиграли золото Олимпиады-2024

Бразильские пляжные волейболистки Рамос и Лисбоа выиграли золото Олимпиады-2024
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильские спортсменки Ана Патрисия Силва Рамос и Эдуарда Сантос Лисбоа завоевали золотые медали в пляжном волейболе на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция). В финальном матче они обыграли дуэт из Канады Мелисса Умана-Паредес и Брэнди Уилкерсон со счётом 2:1 (26:24, 12:21, 15:10).

Олимпиада 2024. Пляжный волейбол
Женщины. Финал. Бразилия — Канада
09 августа 2024, пятница. 23:30 МСК
Окончено
1
Бразилия
2
Канада

В матче за третье место играли сборные Швейцарии и Австралии. Швейцарские волейболистки Таня Хюберли / Нина Бруннер одержали уверенную победу над дуэтои Мариафе Артачо дель Солар/Талика Клэнси (Австралия) со счётом 2:0 (21:17, 21:15).

Олимпиада 2024. Пляжный волейбол
Женщины. Матч за 3-е место. Австралия — Швейцария
09 августа 2024, пятница. 22:00 МСК
Окончено
3
Швейцария

Олимпийские игры 2024 года завершатся в воскресенье, 11 августа. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Медаль завоевали только теннисистки Диана Шнайдер и Мирра Андреева в парном разряде.

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android