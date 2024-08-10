Определились финалисты мужского турнира по водному поло на Олимпиаде-2024

Стали известны финалисты мужского турнира по водному поло на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция). Матч пройдёт 11 августа в 15:00 мск.

Водное поло. Олимпийские игры — 2024, Париж. Мужчины. Финал:

Сербия — Хорватия.

В матче за третье место сыграют национальные команды США и Венгрии. Игра состоится 11 августа в 11:35 мск. Кроме того, за пятое место поспорят сборные Испании и Греции, за седьмое — Австралии и Италии.

Ранее в полуфинале олимпийского мужского турнира по водному поло сборная Сербии со счётом 10:6 обыграла США. Сборная Хорватии оказалась сильнее Венгрии — 9:8.

Олимпийские игры 2024 года завершатся в воскресенье, 11 августа. В соревнованиях принимали участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных спортсменов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.