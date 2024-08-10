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Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 9 августа, таблица

Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 9 августа, таблица
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Завершился очередной соревновательный день летних Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция). 9 августа было разыграно 40 комплектов наград в 18 видах спорта (бокс, брейкинг, велоспорт, вольная борьба, волейбол, пляжный волейбол, гребля на байдарках и каноэ, лёгкая атлетика, настольный теннис, парусный спорт, плавание, прыжки в воду, синхронное плавание, скалолазание, тхэквондо, тяжёлая атлетика, футбол, хоккей на траве и художественная гимнастика).

По итогам всех соревнований сборная США остаётся на первой строчке в медальном зачёте Игр. В активе американцев 111 медалей (33 золотых, 39 серебряных и 39 бронзовых). В активе Китая 83 медали: 33 золотых, 27 серебряных и 23 бронзовых. Тройку лучших замыкает Австралия (48 медалей: 18 золотых, 16 серебряных и 14 бронзовых).

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с медальным зачётом на 9 августа 2024 года.

Российские спортсмены завершили выступление на Олимпиаде. На счету сборной России одна медаль — серебро в парном разряде у теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

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