Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Брейк-данс (брейкинг), женщины, Олимпиада-2024: результаты соревнований 9 августа

Брейк-данс (брейкинг), женщины, Олимпиада-2024: результаты соревнований 9 августа
Комментарии

9 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялись соревнования по брейк-дансу (брейкингу) среди женщин. Был разыгран один комплект наград в индивидуальных соревнованиях.

По результатам состязаний олимпийской чемпионкой стала Ами Юаса из Японии. Серебряную награду завоевала Доминика Баневич (Литва). Обладательницей бронзовой медали стала Лю Цинъи (Китай).

Соревнования по брейк-дансу (брейкингу) среди мужчин пройдут 10 августа, будет разыгран один комплект наград.

Олимпийские игры — 2024 в Париже проходят во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Брейк-данс (брейкинг) впервые представлен на Олимпиаде в качестве официальной дисциплины и является первой танцевальной дисциплиной в истории летних Олимпийских игр.

Материалы по теме
Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 9 августа, таблица
Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android