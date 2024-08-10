Брейк-данс (брейкинг), женщины, Олимпиада-2024: результаты соревнований 9 августа

9 августа на Олимпийских играх — 2024 в Париже состоялись соревнования по брейк-дансу (брейкингу) среди женщин. Был разыгран один комплект наград в индивидуальных соревнованиях.

По результатам состязаний олимпийской чемпионкой стала Ами Юаса из Японии. Серебряную награду завоевала Доминика Баневич (Литва). Обладательницей бронзовой медали стала Лю Цинъи (Китай).

Соревнования по брейк-дансу (брейкингу) среди мужчин пройдут 10 августа, будет разыгран один комплект наград.

Олимпийские игры — 2024 в Париже проходят во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Брейк-данс (брейкинг) впервые представлен на Олимпиаде в качестве официальной дисциплины и является первой танцевальной дисциплиной в истории летних Олимпийских игр.