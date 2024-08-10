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Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 14-го дня, 9 августа

9 августа на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже участники разыграли очередные комплекты медалей в ряде видов спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами финалов.

9 августа, пятница. Олимпиада-2024, день 14-й. Результаты финалов

Плавание. Мужчины. Открытая вода. 10 км:

1. Криштоф Рашовски (Венгрия)

2. Оливер Клемет (Германия)

3. Давид Бетлехем (Венгрия)

Парусный спорт. Мужчины. Кайтинг:

1. Валентин Бонтус (Австрия)

2. Тони Водишек (Словения)

3. Максимилиан Мэдер (Сингапур)

Скалолазание. Мужчины. Боулдеринг и трудность:

1. Тоби Робертс (Великобритания)

2. Сорато Анраку (Япония)

3. Якоб Шуберт (Австрия)

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м:

1. Китай

2. Украина

3. Канада

Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м:

1. Новая Зеландия

2. Венгрия

3. Германия

3. Венгрия

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 500 м:

1. Германия

2. Венгрия

3. Австралия

Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м:

1. Мартин Фукса (Чехия)

2. Исакиас Кейрос дос Сантос (Бразилия)

3. Сергей Тарновский (Молдавия)

Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Финал:

1. Дарья Варфоломеев (Германия)

2. Боряна Калейн (Болгария)

3. София Раффаэли (Италия)

Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м:

1. Ивэнь Чэнь (Китай)

2. Мэддисон Кини (Австралия)

3. Яни Чан (Китай)

Футбол. Женщины:

3. Германия

Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд:

1. Китай

2. Швеция

3. Франция

Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 89 кг

1. Карлос Май Насар (Болгария)

2. Йейсон Лопес (Колумбия)

3. Антонио Пиццолато (Италия)

Волейбол. Мужчины:

3. США

Футбол. Мужчины:

1. Испания

2. Франция

3. Марокко

Велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон:

1. Италия

2. Великобритания

3. Нидерланды

Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг:

1. Рэй Хигути (Япония)

2. Спенсер Ричард Ли (США)

3. Аман Серават (Индия)

3. Гуломжон Абдуллаев (Узбекистан)

Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг:

1. Магомед Рамазанов (Болгария)

2. Хассан Язданичарати (Иран)

3. Даурен Куруглиев (Греция)

3. Аарон Маркел Брукс (США)

Вольная борьба. Женщины. До 57 кг:

1. Цугуми Сакураи (Япония)

2. Анастасия Никита (Молдавия)

3. Хун Кэсинь (Китай)

3. Хелен Марулис (США)

Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м:

1. США

2. Великобритания

3. Германия

Тяжёлая атлетика. Женщины. До 71 кг:

1. Оливия Линн Ривз (США)

2. Мари-Лейвис Санчес (Колумбия)

3. Анхи Паола Паласиос Дахомес (Эквадор)

Лёгкая атлетика. Женщины. Толкание ядра:

1. Йемиси Огунлейе (Германия)

2. Мэддисон-Ли Веше (Новая Зеландия)

3. Цзяюань Сун (Китай)

Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт:

1. Харри Лаврейсен (Нидерланды)

2. Мэттью Ричардсон (Австралия)

3. Джек Карлин (Великобритания)

Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м:

1. Канада

2. ЮАР

3. Великобритания

Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м:

1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика)

2. Сальва Насер (Бахрейн)

3. Наталия Качмарек (Польша)

Хоккей на траве. Женщины:

1. Нидерланды

2. Китай

3. Аргентина

Лёгкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок:

1. Хордан Алехандро Диас Фортун (Испания)

2. Педро Пабло Пичардо (Португалия)

3. Энди Диас (Италия)

Лёгкая атлетика. Женщины. Семиборье:

1. Нафиссату Тьям (Бельгия)

2. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания)

3. Ноор Видтс (Бельгия)

Лёгкая атлетика. Женщины. 10000 м:

1. Беатрис Чебет (Кения)

2. Надия Баттоклетти (Италия)

3. Сифан Хассан (Нидерланды)

Брейк-данс (брейкинг). Женщины:

1. Ами Юаса (Япония)

2. Доминика Баневич (Литва)

3. Лю Цинъи (Китай)

Тхэквондо. Женщины. До 67 кг:

1. Вивиана Мартон (Венгрия)

2. Александра Перишич (Сербия)

3. Сара Хари (Бельгия)

3. Кристина Тичаут (США)

Бокс. Мужчины. До 71 кг:

1. Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан)

2. Марко Алонсо Верде Альварес (Мексика)

3. Омари Джонс (США)

3. Льюис Ричардсон (Великобритания)

Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг:

1. Фирас Катусси (Тунис)

2. Мехран Бархордари (Иран)

3. Эди Хрник (Дания)

3. Симоне Алессио (Италия)

Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами:

1. Рай Бенджамин (США)

2. Карстен Вархольм (Норвегия)

3. Алисон Дос Сантос (Бразилия)

Бокс. Женщины. До 50 кг:

1. У Юй (Китай)

2. Бусе Чакыроглу (Турция)

3. Назим Кызайбай (Казахстан)

3. Айра Вильегас (Филиппины)

Пляжный волейбол. Женщины:

1. Бразилия

2. Канада

3. Швейцария

Бокс. Мужчины. До 92 кг:

1. Лазизбек Муллажонов (Узбекистан)

2. Лорен Берто Альфонсо Домингес (Азербайджан)

3. Энмануэль Рейес Пла (Испания)

3. Давлат Болтаев (Таджикистан)

Бокс. Женщины. До 66 кг:

1. Иман Хелиф (Алжир)

2. Ян Лю (Китай)

3. Янэм Суваннапхенг (Таиланд)

4. Чэнь Нинь Чинь (Китайский Тайбэй)