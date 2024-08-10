Олимпиада-2024 в Париже — результаты соревнований, медали, итоги 14-го дня, 9 августа

9 августа на летних Олимпийских играх — 2024 в Париже участники разыграли очередные комплекты медалей в ряде видов спорта. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами финалов.
9 августа, пятница. Олимпиада-2024, день 14-й. Результаты финалов
Плавание. Мужчины. Открытая вода. 10 км:
1. Криштоф Рашовски (Венгрия)
2. Оливер Клемет (Германия)
3. Давид Бетлехем (Венгрия)
Парусный спорт. Мужчины. Кайтинг:
1. Валентин Бонтус (Австрия)
2. Тони Водишек (Словения)
3. Максимилиан Мэдер (Сингапур)
Скалолазание. Мужчины. Боулдеринг и трудность:
1. Тоби Робертс (Великобритания)
2. Сорато Анраку (Япония)
3. Якоб Шуберт (Австрия)
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Каноэ-двойка. 500 м:
1. Китай
2. Украина
3. Канада
Гребля на байдарках и каноэ. Женщины. Байдарка-двойка. 500 м:
1. Новая Зеландия
2. Венгрия
3. Германия
3. Венгрия
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Байдарка-двойка. 500 м:
1. Германия
2. Венгрия
3. Австралия
Гребля на байдарках и каноэ. Мужчины. Каноэ-одиночка. 1000 м:
1. Мартин Фукса (Чехия)
2. Исакиас Кейрос дос Сантос (Бразилия)
3. Сергей Тарновский (Молдавия)
Художественная гимнастика. Индивидуальное многоборье. Финал:
1. Дарья Варфоломеев (Германия)
2. Боряна Калейн (Болгария)
3. София Раффаэли (Италия)
Прыжки в воду. Женщины. Трамплин 3 м:
1. Ивэнь Чэнь (Китай)
2. Мэддисон Кини (Австралия)
3. Яни Чан (Китай)
Футбол. Женщины:
3. Германия
Настольный теннис. Мужчины. Командный разряд:
1. Китай
2. Швеция
3. Франция
Тяжёлая атлетика. Мужчины. До 89 кг
1. Карлос Май Насар (Болгария)
2. Йейсон Лопес (Колумбия)
3. Антонио Пиццолато (Италия)
Волейбол. Мужчины:
3. США
Футбол. Мужчины:
1. Испания
2. Франция
3. Марокко
Велоспорт. Трек. Женщины. Мэдисон:
1. Италия
2. Великобритания
3. Нидерланды
Вольная борьба. Мужчины. До 57 кг:
1. Рэй Хигути (Япония)
2. Спенсер Ричард Ли (США)
3. Аман Серават (Индия)
3. Гуломжон Абдуллаев (Узбекистан)
Вольная борьба. Мужчины. До 86 кг:
1. Магомед Рамазанов (Болгария)
2. Хассан Язданичарати (Иран)
3. Даурен Куруглиев (Греция)
3. Аарон Маркел Брукс (США)
Вольная борьба. Женщины. До 57 кг:
1. Цугуми Сакураи (Япония)
2. Анастасия Никита (Молдавия)
3. Хун Кэсинь (Китай)
3. Хелен Марулис (США)
Лёгкая атлетика. Женщины. Эстафета 4x100 м:
1. США
2. Великобритания
3. Германия
Тяжёлая атлетика. Женщины. До 71 кг:
1. Оливия Линн Ривз (США)
2. Мари-Лейвис Санчес (Колумбия)
3. Анхи Паола Паласиос Дахомес (Эквадор)
Лёгкая атлетика. Женщины. Толкание ядра:
1. Йемиси Огунлейе (Германия)
2. Мэддисон-Ли Веше (Новая Зеландия)
3. Цзяюань Сун (Китай)
Велоспорт. Трек. Мужчины. Спринт:
1. Харри Лаврейсен (Нидерланды)
2. Мэттью Ричардсон (Австралия)
3. Джек Карлин (Великобритания)
Лёгкая атлетика. Мужчины. Эстафета 4x100 м:
1. Канада
2. ЮАР
3. Великобритания
Лёгкая атлетика. Женщины. 400 м:
1. Марилейди Паулино (Доминиканская Республика)
2. Сальва Насер (Бахрейн)
3. Наталия Качмарек (Польша)
Хоккей на траве. Женщины:
1. Нидерланды
2. Китай
3. Аргентина
Лёгкая атлетика. Мужчины. Тройной прыжок:
1. Хордан Алехандро Диас Фортун (Испания)
2. Педро Пабло Пичардо (Португалия)
3. Энди Диас (Италия)
Лёгкая атлетика. Женщины. Семиборье:
1. Нафиссату Тьям (Бельгия)
2. Катарина Джонсон-Томпсон (Великобритания)
3. Ноор Видтс (Бельгия)
Лёгкая атлетика. Женщины. 10000 м:
1. Беатрис Чебет (Кения)
2. Надия Баттоклетти (Италия)
3. Сифан Хассан (Нидерланды)
Брейк-данс (брейкинг). Женщины:
1. Ами Юаса (Япония)
2. Доминика Баневич (Литва)
3. Лю Цинъи (Китай)
Тхэквондо. Женщины. До 67 кг:
1. Вивиана Мартон (Венгрия)
2. Александра Перишич (Сербия)
3. Сара Хари (Бельгия)
3. Кристина Тичаут (США)
Бокс. Мужчины. До 71 кг:
1. Асадхуджа Муйдинхуджаев (Узбекистан)
2. Марко Алонсо Верде Альварес (Мексика)
3. Омари Джонс (США)
3. Льюис Ричардсон (Великобритания)
Тхэквондо. Мужчины. До 80 кг:
1. Фирас Катусси (Тунис)
2. Мехран Бархордари (Иран)
3. Эди Хрник (Дания)
3. Симоне Алессио (Италия)
Лёгкая атлетика. Мужчины. 400 м с барьерами:
1. Рай Бенджамин (США)
2. Карстен Вархольм (Норвегия)
3. Алисон Дос Сантос (Бразилия)
Бокс. Женщины. До 50 кг:
1. У Юй (Китай)
2. Бусе Чакыроглу (Турция)
3. Назим Кызайбай (Казахстан)
3. Айра Вильегас (Филиппины)
Пляжный волейбол. Женщины:
1. Бразилия
2. Канада
3. Швейцария
Бокс. Мужчины. До 92 кг:
1. Лазизбек Муллажонов (Узбекистан)
2. Лорен Берто Альфонсо Домингес (Азербайджан)
3. Энмануэль Рейес Пла (Испания)
3. Давлат Болтаев (Таджикистан)
Бокс. Женщины. До 66 кг:
1. Иман Хелиф (Алжир)
2. Ян Лю (Китай)
3. Янэм Суваннапхенг (Таиланд)
4. Чэнь Нинь Чинь (Китайский Тайбэй)