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На Олимпиаде-2024 спутали флаги Таджикистана и Таиланда во время церемонии награждения

На Олимпиаде-2024 спутали флаги Таджикистана и Таиланда во время церемонии награждения
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На Олимпийских играх — 2024 в Париже завершились соревнования по боксу среди мужчин в весовой категории до 92 кг. Обладателем золотой медали стал Лазизбек Муллажонов (Узбекистан), который победил в финале серебряного призёра Лорена Берто Альфонсо Домингеса (Азербайджан). Бронзовые награды достались уступившим в полуфиналах Энмануэлю Рейесу Пла (Испания) и Давлату Болтаеву (Таджикистан).

Во время церемонии награждения спортсменов произошёл курьёзный инцидент: организаторы соревнований перепутали флаг Таджикистана, который должны были поднять в честь бронзового призёра Давлата Болтаева, с флагом Таиланда.

Летние Олимпийские игры — 2024 в Париже проходят с 26 июля и завершатся 11 августа 2024 года.

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