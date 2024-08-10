На Олимпиаде-2024 спутали флаги Таджикистана и Таиланда во время церемонии награждения

На Олимпийских играх — 2024 в Париже завершились соревнования по боксу среди мужчин в весовой категории до 92 кг. Обладателем золотой медали стал Лазизбек Муллажонов (Узбекистан), который победил в финале серебряного призёра Лорена Берто Альфонсо Домингеса (Азербайджан). Бронзовые награды достались уступившим в полуфиналах Энмануэлю Рейесу Пла (Испания) и Давлату Болтаеву (Таджикистан).

Во время церемонии награждения спортсменов произошёл курьёзный инцидент: организаторы соревнований перепутали флаг Таджикистана, который должны были поднять в честь бронзового призёра Давлата Болтаева, с флагом Таиланда.

Летние Олимпийские игры — 2024 в Париже проходят с 26 июля и завершатся 11 августа 2024 года.