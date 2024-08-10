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Дания — Швеция, гандбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало матча за третье место и бронзовые медали, где смотреть

Дания — Швеция, гандбол, женщины, ОИ-2024: во сколько начало матча за бронзу, где смотреть
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Сегодня, 10 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершится розыгрыш женского гандбольного турнира. В рамках плей-офф пройдут заключительные матчи — игра за третье место и финал Олимпиады-2024, в которых определятся обладатели всех медалей ОИ-2024 в гандболе среди женщин.

В матче за третье место и бронзовые медали встретятся национальные команды Дании и Швеции, его начало назначено на 11:00 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (ж) . За 3-е место
10 августа 2024, суббота. 11:00 МСК
Дания
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборная Дании в четвертьфинале обыграла Нидерланды (29:25), после чего уступила в полуфинале национальной команде Норвегии (21:25). Шведки в 1/4 финала в дополнительное время одолели Венгрию (36:32 д.в.) и также в дополнительное время потерпели поражение от француженок в 1/2 финала (28:31 д.в.).

Гандбол (ж), Олимпиада-2024, календарь
Гандбол (ж), Олимпиада-2024, турнирная сетка
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