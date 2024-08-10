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Норвегия — Франция, гандбол, женщины, Олимпиада-2024: во сколько начало финального матча, где смотреть

Норвегия — Франция, гандбол, женщины, финал ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть
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Сегодня, 10 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершится розыгрыш женского гандбольного турнира. В рамках плей-офф пройдут заключительные матчи — игра за третье место и финал Олимпиады-2024, в которых определятся обладатели всех медалей ОИ-2024 в гандболе среди женщин.

В финале встретятся женские национальные команды Норвегии и Франции, его начало назначено на 16:00 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Олимпийские игры (ж) . Финал
10 августа 2024, суббота. 16:00 МСК
Норвегия
Не начался
Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Норвежки в четвертьфинале разгромили Бразилию со счётом 32:15, после чего переиграли в полуфинале национальную команду Дании (25:21). Француженки в 1/4 финала переиграли Германию (26:23), а в 1/2 финала в дополнительное время одолели Швецию (31:28 д.в.).

Гандбол (ж), Олимпиада-2024, календарь
Гандбол (ж), Олимпиада-2024, турнирная сетка
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