Норвегия — Франция, гандбол, женщины, финал ОИ-2024: во сколько начало матча, где смотреть

Сегодня, 10 августа, на Олимпийских играх — 2024 в Париже завершится розыгрыш женского гандбольного турнира. В рамках плей-офф пройдут заключительные матчи — игра за третье место и финал Олимпиады-2024, в которых определятся обладатели всех медалей ОИ-2024 в гандболе среди женщин.

В финале встретятся женские национальные команды Норвегии и Франции, его начало назначено на 16:00 мск. Прямую трансляцию игры можно будет посмотреть на официальном сайте Международного олимпийского комитета (МОК).

Норвежки в четвертьфинале разгромили Бразилию со счётом 32:15, после чего переиграли в полуфинале национальную команду Дании (25:21). Француженки в 1/4 финала переиграли Германию (26:23), а в 1/2 финала в дополнительное время одолели Швецию (31:28 д.в.).