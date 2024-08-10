Олимпиада-2024 в Париже: медальный зачёт на 10 августа 9.30, таблица

В Париже с 26 июля по 11 августа проходят XXXIII летние Олимпийские игры — 2024.

По итогам 14 соревновательных дней в медальном зачёте Игр лидирует сборная США, в её активе 33 золотые, 39 серебряных и 39 бронзовых наград. На второй строчке располагается команда Китая, которая завоевала 33 золотые, 27 серебряных и 23 бронзовые медали. Тройку лучших замыкает Австралия: 18 золотых, 16 серебряных и 14 бронзовых наград.

Выступавшие в нейтральном статусе атлеты из России завоевали одну серебряную медаль в теннисе — её обладателями в женском парном разряде стали Диана Шнайдер и Мирра Андреева.

В 15-й соревновательный день 10 августа будет разыграно девять комплектов наград в лёгкой атлетике, шесть — в вольной борьбе, четыре — в боксе. По три комплекта медалей 10 августа олимпийцы разыграют в гребле на байдарках и каноэ и тяжёлой атлетике, по два — в баскетболе, водном поло, волейболе, гандболе и тхэквондо, по одному — в брейкинге, велоспорте, пляжном волейболе, гольфе, настольном теннисе, прыжках в воду, синхронном плавании, современном пятиборье, скалолазании, футболе и художественной гимнастике.