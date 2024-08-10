Вольная борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 10 августа

В субботу, 10 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день на турнире по вольной борьбе. Будет разыграно три комплекта наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием схваток.
Олимпиада-2024. Вольная борьба, 10 августа (время московское)
12:00 — Мужчины. До 74 кг. Утешительный раунд.
12:00 — Женщины. До 62 кг. Утешительный раунд
12:00 — Мужчины. До 125 кг. Утешительный раунд
12:30 — Мужчины. До 97 кг. 1/8 финала
12:30 — Мужчины. До 65 кг. 1/8 финала
12:30 — Женщины. До 76 кг. 1/8 финала
13:50 — Мужчины. До 97 кг. 1/4 финала
13:50 — Мужчины. До 65 кг. 1/4 финала
13:50 — Женщины. До 76 кг. 1/4 финала
19:15 — Мужчины. До 65 кг. 1/2 финала
19:35 — Мужчины. До 97 кг. 1/2 финала
19:55 — Женщины. До 76 кг. 1/2 финала
20:30 — Мужчины. До 74 кг. За 3-е место
20:55 — Мужчины. До 74 кг. Финал
21:05 — Мужчины. До 125 кг. За 3-е место
21:30 — Мужчины. До 125 кг. Финал
21:50 — Женщины. До 62 кг. За 3-е место
22:15 — Женщины. До 62 кг. Финал