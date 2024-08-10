Вольная борьба, Олимпиада-2024: расписание соревнований 10 августа

В субботу, 10 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день на турнире по вольной борьбе. Будет разыграно три комплекта наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием схваток.

Олимпиада-2024. Вольная борьба, 10 августа (время московское)

12:00 — Мужчины. До 74 кг. Утешительный раунд.

12:00 — Женщины. До 62 кг. Утешительный раунд

12:00 — Мужчины. До 125 кг. Утешительный раунд

12:30 — Мужчины. До 97 кг. 1/8 финала

12:30 — Мужчины. До 65 кг. 1/8 финала

12:30 — Женщины. До 76 кг. 1/8 финала

13:50 — Мужчины. До 97 кг. 1/4 финала

13:50 — Мужчины. До 65 кг. 1/4 финала

13:50 — Женщины. До 76 кг. 1/4 финала

19:15 — Мужчины. До 65 кг. 1/2 финала

19:35 — Мужчины. До 97 кг. 1/2 финала

19:55 — Женщины. До 76 кг. 1/2 финала

20:30 — Мужчины. До 74 кг. За 3-е место

20:55 — Мужчины. До 74 кг. Финал

21:05 — Мужчины. До 125 кг. За 3-е место

21:30 — Мужчины. До 125 кг. Финал

21:50 — Женщины. До 62 кг. За 3-е место

22:15 — Женщины. До 62 кг. Финал