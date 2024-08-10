Водное поло, Олимпиада-2024: расписание соревнований 10 августа

В субботу, 10 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт очередной соревновательный день. В турнире по водному поло среди женщин будет определён победитель Олимпиады, в мужских соревнованиях запланирован матч за 7-е место.

Олимпиада-2024. Водное поло, 10 августа (время московское)

10:00 — Женщины. За 7-е место. Греция — Канада

11:35 — Женщины. За 3-е место. США — Нидерланды

15:00 — Женщины. За 5-е место. Венгрия — Италия

16:35 — Женщины. Финал. Австралия — Испания

20:35 — Мужчины. За 7-е место. Австралия — Италия

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.