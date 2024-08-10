Тхэквондо, Олимпиада-2024: расписание соревнований 10 августа

В субботу, 10 августа, на Олимпийских играх 2024 года в Париже пройдёт заключительный соревновательный день турнира по тхэквондо. Будет разыграно два последних комплекта наград. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Олимпиада-2024. Тхэквондо, 10 августа (время начала схваток — московское)

10:00 — Мужчины. Свыше 80 кг. Предварительный раунд

10:09 — Женщины. Свыше 67 кг. 1/8 финала

10:21 — Мужчины. Свыше 80 кг. 1/8 финала

15:30 — Женщины. Свыше 67 кг. 1/4 финала

15:40 — Мужчины. Свыше 80 кг. 1/4 финала

17:11 — Мужчины. Свыше 80 кг. 1/2 финала

17:24 — Женщины. Свыше 67 кг. 1/2 финала

20:30 — Мужчины. Свыше 80 кг. Утешительный раунд

20:40 — Женщины. Свыше 67 кг. Утешительный раунд

21:19 — Мужчины. Свыше 80 кг. За 3-е место

21:35 — Женщины. Свыше 67 кг. За 3-е место

22:23 — Мужчины. Свыше 80 кг. Финал

22:39 — Женщины. Свыше 67 кг. Финал.