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«Cходить в бар с друзьями теперь будет сложнее». Леон Маршан — о популярности после ОИ

«Cходить в бар с друзьями теперь будет сложнее». Леон Маршан — о популярности после ОИ
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Французский пловец Леон Маршан высказался об изменениях, произошедших в его жизни после четырёх побед на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«Я был шокирован, увидев фан-зону Club France, забитую людьми, и все хотели сфотографироваться со мной, у них вв глазах была радость. Я осознал, что больше не могу ходить в рестораны просто так. Я понял это за последние два или три дня. Вся эта популярность для меня в новинку, но свою независимость я, к сожалению, потерял. Просто сходить в Тулузу в бар, перекусить с моими друзьями, теперь всё будет сложнее. Но у меня хорошее окружение, которое не даёт отступить и мотивирует к большему количеству рекордов и медалей», — приводит слова Маршана Le Parisien.

22-летний Маршан в олимпийском бассейне победил на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом, 200 м баттерфляем и 200 м комплексом. Во всех своих чемпионских заплывах француз установил олимпийские рекорды. Он стал первым в истории Франции спортсменом, которому удалось выиграть четыре золотые медали на одной Олимпиаде.

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