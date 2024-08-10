Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Олимпиада 2024 Новости

Чемпионка Франции потеряла сознание во время забега на 10 000 м на Олимпиаде-2024

Чемпионка Франции потеряла сознание во время забега на 10 000 м на Олимпиаде-2024
Комментарии

Чемпионка Франции 2020 года 22-летняя легкоатлетка Алессия Зарбо не смогла завершить своё выступление в финале забега на 10 000 м на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).

Зарбо потеряла сознание на 26-й минуте забега (за несколько кругов до финиша) и упала на дорожку. Сотрудники стадиона тут же подбежали к ней и начали оказывать первую помощь.

Сами соревнования прерваны не были. Через некоторое время Зарбо переместили на носилки и унесли с беговой дорожки. О её состоянии и причинах падения на данный момент неизвестно.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. 10000 м. Финал
09 августа 2024, пятница. 21:57 МСК
Окончено
1
Беатрис Чебет
Кения
30:43.25
2
Надия Баттоклетти
Италия
30:43.35
3
Сифан Хассан
Нидерланды
30:44.12

Олимпиаду-2024 в беге на 10000 м у женщин выиграла кенийка Беатрис Чебет. Второй финишировала Надия Баттоклетти из Италии. Тройку призёров замкнула Сифан Хассан (Нидерланды).

Комментарии
Новости. Олимпиада 2024
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android