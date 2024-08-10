Чемпионка Франции потеряла сознание во время забега на 10 000 м на Олимпиаде-2024
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Чемпионка Франции 2020 года 22-летняя легкоатлетка Алессия Зарбо не смогла завершить своё выступление в финале забега на 10 000 м на Олимпийских играх – 2024 в Париже (Франция).
Зарбо потеряла сознание на 26-й минуте забега (за несколько кругов до финиша) и упала на дорожку. Сотрудники стадиона тут же подбежали к ней и начали оказывать первую помощь.
Сами соревнования прерваны не были. Через некоторое время Зарбо переместили на носилки и унесли с беговой дорожки. О её состоянии и причинах падения на данный момент неизвестно.
Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Женщины. 10000 м. Финал
09 августа 2024, пятница. 21:57 МСК
Окончено
1
Беатрис Чебет
Кения
30:43.25
2
Надия Баттоклетти
Италия
30:43.35
3
Сифан Хассан
Нидерланды
30:44.12
Олимпиаду-2024 в беге на 10000 м у женщин выиграла кенийка Беатрис Чебет. Второй финишировала Надия Баттоклетти из Италии. Тройку призёров замкнула Сифан Хассан (Нидерланды).
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