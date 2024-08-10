Спортсменку сборной беженцев сняли с турнира по брейкингу на ОИ за надпись на экипировке

Член сборной беженцев Манижа Талаш была дисквалифицирована на соревнованиях по брейкингу на Олимпийских играх в Париже.

Во время своего выступления Талаш развернула накидку, на которой было написано «Свободу афганским женщинам». Спортсменка из Афганистана выступает в брейк-дансе.

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Победительницей состязаний по брейкингу стала Ами Юаса из Японии. Серебряную награду завоевала Доминика Баневич (Литва). Обладательницей бронзовой медали стала Лю Цинъи (Китай).

Манижа выехала из Афганистана в 2021 году, когда к власти пришло движение «Талибан»* (запрещённая на территории РФ террористическая организация). Сейчас она живёт в Испании.

Олимпийские игры — 2024 в Париже проходят во Франции с 26 июля по 11 августа 2024 года. Брейк-данс (брейкинг) впервые представлен на Олимпиаде в качестве официальной дисциплины и является первой танцевальной дисциплиной в истории летних Олимпийских игр.