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Тамират Тола с рекордом выиграл марафон на Олимпиаде-2024, Кипчоге не финишировал

Тамират Тола с рекордом выиграл марафон на Олимпиаде-2024, Кипчоге не финишировал
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Чемпион мира 2022 года 32-летний эфиопский легкоатлет Тамират Тола стал олимпийским чемпионом 2024 года в марафоне. В Париже (Франция) он преодолел дистанцию в 42 км 195 м за 2 часа 6 минут и 26 секунд, тем самым установив новый олимпийский рекорд.

Олимпиада 2024. Лёгкая атлетика
Мужчины. Марафон
10 августа 2024, суббота. 08:45 МСК
Окончено
1
Тамират Тола
Эфиопия
2:06:26
2
Башир Абди
Бельгия
2:06:47
3
Бенсон Кипруто
Кения
2:07:00

Стоит отметить, что двукратный олимпийский чемпион (2016,2020) на данной дистанции 39-летний кениец Элиуд Кипчоге стартовал в Париже, однако сошёл с забега на 35-м километре. На отметке 30 км Элиуд проигрывал лидеру более восьми минут.

Лёгкая атлетика. Олимпиада-2024, Париж. Марафон, 42 км 195 м. Мужчины:

1. Тамират Тола (Эфиопия) — 2:06.26.
2. Башир Абди (Бельгия) — 2:06.47.
3. Бенсон Кипруто (Кения) — 2:07.00.

Предыдущий олимпийский рекорд в мужском марафоне принадлежал кенийцу Самуэлю Ванджиру (2:06.32). Он установил его на Играх-2008.

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