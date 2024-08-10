«Я немного изменил Париж». Леон Маршан — о выступлении на Олимпиаде-2024

Французский пловец, четырёхкратный чемпион Игр-2024 Леон Маршан поделился впечатлениями от участия в домашней Олимпиаде.

«У меня такое чувство, что на прошлой неделе я немного изменил Париж. Но не только я, это сделали все спортсмены. Мне было приятно видеть, что люди так много смотрели плавание. Когда я завершил выступления на Играх, то осознал, насколько фантастическими были соревнования», — приводит слова Маршана Le Parisien.

22-летний Маршан в олимпийском бассейне победил на дистанциях 400 м комплексом, 200 м брассом, 200 м баттерфляем и 200 м комплексом. Во всех своих чемпионских заплывах француз установил олимпийские рекорды. Он стал первым в истории Франции спортсменом, которому удалось выиграть четыре золотые медали на одной Олимпиаде.