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Российские спортсмены не будут присутствовать на церемонии закрытия Олимпиады-2024

Российские спортсмены не будут присутствовать на церемонии закрытия Олимпиады-2024
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Российские спортсмены, выступавшие на Олимпиаде‑2024 в нейтральном статусе, пропустят церемонию закрытия Игр в Париже.

Каноисты, выступавшие на Олимпиаде последними из россиян, не пойдут на церемонию закрытия. Об этом сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на лицо, сопровождающее нейтральных спортсменов. Остальные российские спортсмены, выступившие в теннисе, велоспорте, прыжках на батуте, уже покинули столицу Франции.

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта.

Церемония закрытия Олимпийских игр — 2024 состоится в воскресенье, 11 августа. Мероприятие пройдёт на стадионе «Стад де Франс», который будет преобразован в концертный зал.

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