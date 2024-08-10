Спортсменка из Словении выиграла золото Олимпиады-2024 в скалолазании

Сегодня, 10 августа, на Олимпийских играх в Париже проходит заключительный соревновательный день в спортивном скалолазании.

Словенская спортсменка Янья Гарнбрет стала чемпионкой Олимпийских игр — 2024 в турнире по скалолазанию (боулдеринг и трудность) с результатом 84,4 балла. Второе место заняла американка Брук Рэйбот (84,0), тройку лидеров замкнула Осеан Маккензи из Австралии (59,7).

Олимпиада в Париже проходит с 27 июля по 11 августа. Всего будет разыграно 329 комплектов наград. В программе Олимпийских игр 2024 года представлено 32 вида спорта. В соревнованиях приняли участие 15 спортсменов из России в качестве нейтральных атлетов. Допуск от МОК получили больше спортсменов, однако некоторые сами отказались от участия в Олимпиаде.